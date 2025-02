Free Play Days: Kostenlose Spieltage mit COD: Black Ops 6 und mehr

Autor:, in / Free Play Days

Spielt Call of Duty: Black Ops 6 und diese weiteren Spiele bei den Free Play Days an diesem Wochenende.

Im Angebot der Free Play Days befinden sich in dieser Woche drei Spiele, die ihr im Rahmen eurer Mitgliedschaft Xbox Game Pass Ultimate, Standard oder Core spielen könnt.

Diesmal steht der Mehrspieler und Zombies von Call of Duty: Black Ops 6 zum Ausprobieren bereit.

Die folgende Grafik zeigt euch, was im kostenlosen Testwochenende des Shooters alles enthalten ist:

Neben Black Ops 6 lassen sich auch alternativ ein paar Körbe in NBA 2K25 werfen. Fans von sprechenden Schildkröten schauen hingegen in Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed vorbei und säubern New York City.

Free Play Days KW 06/2025

Call of Duty: Black Ops 6

NBA 2K25

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed