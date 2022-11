Free Play Days: Kostenlose Spieltage mit Control und weiteren Spielen

Ihr habt noch keinen Plan, was ihr an diesem Wochenende auf eurer Xbox-Konsole spielen sollt? Vielleicht findet ihr bei den Spielen in den Free Play Days ja Inspiration.

An diesem Wochenende stehen drei Spiele zur Auswahl: Control, Serial Cleaner und NHRA Championship Drag Racing: Speed For All. Sie können von euch in der Vollversion, inklusive Erfolge, gespielt werden.

Einzige Voraussetzung zur Nutzung des Angebots ist eine Xbox LIVE Goldmitgliedschaft oder ein Abonnement von Xbox Game Pass Ultimate.

Free Play Days KW44/2022