Free Play Days: Kostenlose Spieltage mit Control und weiteren Spielen

Das verlängerte Wochenende könnt ihr mit den Free Play Days nutzen, um mit eurer Xbox LIVE Goldmitgliedschaft oder Xbox Game Pass Ultimate kostenlose Spiele auszuprobieren.

In dieser Woche könnt ihr euch in die riesige Spielwelt von Tamriel im Rollenspiel The Elder Scrolls Online begeben, eure übernatürlichen Kräfte in Control spielen lassen oder entspannt auf die Jagd gehen im Hunting Simulator 2.

Einige der angebotenen Spiele sind über das Free Play Days-Wochenende mit einem Rabatt versehen. Ihr könnt also sparen, wenn ihr euch für einen Kauf entscheidet.

Xbox Free Play Days KW15/2022