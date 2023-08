Free Play Days: Kostenlose Spieltage mit Dead by Daylight und mehr

Viele von euch werden sicherlich das Wochenende mit ihrem Frühzugang nutzen, um mit Starfield zu den Sternen zu reisen. Für alle diejenigen, die den Planeten nicht verlassen, gibt es drei Angebote in den Free Play Days.

Am Wochenende könnt ihr mit eurer Xbox LIVE Goldmitgliedschaft oder einem Xbox Game Pass Ultimate Abonnement den Horror in Dead by Daylight erleben, in Rainbow Six Siege taktisch vorgehen oder mit LEGO 2K Drive einfach Gas geben.

Xbox Free Play Days KW35/2023

Dead by Daylight

LEGO 2K Drive

Rainbow Six Siege