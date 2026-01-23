Free Play Days: Kostenlose Spieltage mit den Jungs aus South Park und mehr

An diesem Wochenende wartet eine neue Auswahl an Free Play Days auf euch. Für Mitglieder von Xbox Game Pass Ultimate, Premium und Essential stehen Sherlock Holmes Chapter One, South Park: Snow Day, This War of Mine: Final Cut und Cult of the Lamb ohne zusätzliche Kosten bereit.

Die wöchentliche Aktion bietet euch die Möglichkeit, gleich mehrere Genres auszuprobieren und euren Spielehorizont zu erweitern.

Während der Free Play Days könnt ihr jeden Fortschritt behalten, sofern ihr euch für einen Kauf entscheidet. Die Spiele und ihre Editionen sind für kurze Zeit reduziert, wodurch ihr direkt weiterspielen könnt, ohne euren Gamerscore oder eure freigeschalteten Erfolge zu verlieren.

Für alle, die gern Neues testen oder verpasste Titel nachholen möchten, bietet die Aktion eine ideale Gelegenheit, sich durch verschiedene Welten zu spielen und vielleicht sogar einen neuen Favoriten zu entdecken.