Free Play Days: Kostenlose Spieltage mit Destiny 2 und mehr

Fünf Spiele sind in den Free Play Days diese Woche auf der Xbox dabei, darunter Destiny 2.

Ihr habt Xbox Game Pass Ultimate, -Standard oder -Core abonniert? Dann hab ihr Zugriff auf die Free Play Days und seine Auswahl an Spielen, die über das Wochenende meist in Vollversion gespielt werden können.

Diese Woche stehen Skull and Bones, Destiny 2, Breakout Beyond, Blades of Fire und Atomicrops zur Auswahl.

Free Play Days KW29/2025

Skull and Bones

Destiny 2

Breakout Beyond

Blades of Fire

Atomicrops