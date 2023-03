Free Play Days: Kostenlose Spieltage mit Diablo III Eternal Collection und mehr

Autor:, in / Free Play Days

Microsoft hat die kostenlosen Spiele aus dem Angebot der Free Play Days für diese Woche bekannt gegeben.

Diesmal können sich Spieler im Action-RPG Diablo III teuflischen Horen von Gegnern stellen, in Train Life: A Railway Simulator einen Lokführer und Manager spielen oder sich in Human Fall Flat in eine Traumwelt stürzen.

Free Play Days KW09/2023