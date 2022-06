Free Play Days: Kostenlose Spieltage mit Diablo III und mehr

Autor:, in / Free Play Days

Alle Xbox LIVE Goldmitglieder und Abonnenten von Xbox Game Pass Ultimate haben Zugriff auf die Spiele in den Free Play Days.

An diesem Wochenende stehen das Action-Rollenspiel Diablo III in der Eternal Collection, das Multiplayer-Horrorspiel Dead by Daylight sowie das Sandbox-Spiel Unturned zur Auswahl.

Wie immer gilt: Der Fortschritt wird beim Ausprobieren dank Cloud-Speicherung gesichert. Bei einem späteren Kauf könnt ihr dort weiterspielen, wo ihr zuletzt aufgehört habt.

Xbox Free Play Days KW22/2022