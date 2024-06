Free Play Days: Kostenlose Spieltage mit diesem Xbox-Spiel

Autor:, in / Free Play Days

Dieses Spiel könnt ihr am Wochenende im Rahmen der Free Play Days auf Xbox zocken.

Mehr als übersichtlich ist das Angebot der Free Play Days in dieser Woche. Zwar lässt man euch nicht in der prallen Sonne stehen, doch mit PAC-Man Mega Tunnel Battle: Chomp Champs steht euch nur ein Titel zur Verfügung, den ihr auf eurer Xbox-Konsole am Wochenende zocken könnt.

Im Microsoft Store wird PAC-Man Mega Tunnel Battle: Chomp Champs in zwei Editionen angeboten. Einen Rabatt gibt es derzeit darauf aber nicht.

Free Play Days KW26/2024