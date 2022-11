Free Play Days: Kostenlose Spieltage mit Dragon Ball Xenoverse und mehr

Xbox LIVE Goldmitglieder und Abonnenten von Xbox Game Pass Ultimate können an diesem Wochenende drei Spiele kostenlos auf ihrer Xbox-Konsole spielen

Die Free Play Days stehen diesmal das Kampfspiel Dragon Ball Xenoverse, das rasante Kochspiel Overcooked! All You Can Eat und das Sandbox-Spiel Just Die Already zur Auswahl.

Entscheidet ihr euch für einen Kauf, so könnt ihr es im Microsoft Store mit Rabatten günstiger bekommen. Eure bisher erzielten Fortschritte werden dank Cloudspeicherung übernommen.

Xbox Free Play Days KW45/2022