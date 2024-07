Free Play Days: Kostenlose Spieltage mit EA SPORTS FC 24 und mehr

Mit Xbox Game Pass Core oder Ultimate können Spieler nach einer Pause in der vergangenen Woche jetzt wieder ausgewählte Spiele in den Free Play Days zocken.

Neben EA SPORTS FC 24 könnt ihr in AEW Fight Forever in den Ring steigen, den Baseballschläger in MLB The Show 24 schwingen oder in The Crew Motorfest aufs Gas drücken.

Free Play Days KW28/2024

AEW Fight Forever

EA SPORTS FC 24

MLB The Show 24

The Crew Motorfest