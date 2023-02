Free Play Days: Kostenlose Spieltage mit Eiyuden Chronicle: Rising und mehr

Das Wochenende ist in Reichweite und damit auch eine neue Auswahl ans Spielen, die mit den Free Play Days auf Xbox gespielt werden können.

In dieser Woche stehen mit For Honor, Eiyuden Chronicle: Rising und Naruto to Boruto: Shinobi Striker gleich drei Spiele zur Wahl, die mit einer Xbox LIVE Goldmitgliedschaft in Vollversion zum Download bereitstehen.