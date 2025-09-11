Free Play Days: Kostenlose Spieltage mit Empyreal und mehr

Damit euer Wochenende nicht trostlos vor der Konsole verläuft, lässt euch Xbox auch an diesem Wochenende nicht im Stich. Mit einer Reihe ausgewählte Spieler in den Free Play Days können sich Abonnenten von Xbox Game Pass Ultimate, -Standard oder -Core die freien Tage versüßen.
An diesem Wochenende stehen vier Spiele auf der Xbox bereit, die ihr in der Vollversion spielen könnt.
Wie immer wird der Fortschritt mit übernommen, falls ihr euch für einen dauerhaften Kauf entscheidet.
Free Play Days KW 37/2025
Bad North: Jotunn Edition
Empyreal
Rogue Waters
The Escapists: The Walking Dead
Empyreal schau ich mir mal an.
Ach ist sogar im Angebot und auf der Wunschliste.
Nichts dabei.
Die Spiele sind mir alle fremd
Eine weitere Woche mit einer Nullnummer, vielleicht nächstes Mal.
Sagt mir alles Nix, ist aber auch nicht schlimm.