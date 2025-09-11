Free Play Days: Kostenlose Spieltage mit Empyreal und mehr

Das Rollenspiel Empyreal und weitere Titel sind bei den Free Play Days auf Xbox abrufbar.

Damit euer Wochenende nicht trostlos vor der Konsole verläuft, lässt euch Xbox auch an diesem Wochenende nicht im Stich. Mit einer Reihe ausgewählte Spieler in den Free Play Days können sich Abonnenten von Xbox Game Pass Ultimate, -Standard oder -Core die freien Tage versüßen.

An diesem Wochenende stehen vier Spiele auf der Xbox bereit, die ihr in der Vollversion spielen könnt.

Wie immer wird der Fortschritt mit übernommen, falls ihr euch für einen dauerhaften Kauf entscheidet.

Free Play Days KW 37/2025

Bad North: Jotunn Edition

Empyreal

Rogue Waters

The Escapists: The Walking Dead