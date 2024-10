Free Play Days: Kostenlose Spieltage mit Fallout 76 und mehr

Ihr habt Xbox Game Pass Ultimate oder Core? Dann habt ihr Zugriff auf die wöchentlichen Free Play Days auf euer Xbox-Konsole.

Spielt an diesem Wochenende Vollversionen von Fallout 76, MLB The Show 24 und Under the Waves.

Beim Kauf könnt ihr derzeit auch von Rabatten profitieren. Wie immer haben wir sie euch unten aufgelistet.

Free Play Days KW43/2024

Fallout 76

MLB The Show 24

Under the Waves