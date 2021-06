Free Play Days: Kostenlose Spieltage mit Fallout 76 und mehr

Autor:, in / Free Play Days

Spielt die neue Brotherhood of Steel-Questline, versucht in einer rauen Umgebung zu überleben und hinterlasst euren Eindruck in der Fußballwelt. Ark: Survival Evolved und Football Manager 2021 Xbox Edition sind für Xbox Live Gold- und Xbox Game Pass Ultimate-Mitglieder bei den Free Play Days von Donnerstag, den 10. Juni um 21:01 Uhr bis Sonntag, den 13. Juni um 08:59 Uhr PDT spielbar, und Fallout 76 ist für einen verlängerten Zeitraum von Donnerstag, den 10. Juni um 18:00 Uhr bis Mittwoch, den 16. Juni um 18:00 Uhr verfügbar.

Darüber hinaus sind alle Spiele derzeit günstiger zu haben.

Free Play Days Sale