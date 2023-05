For The King und drei weitere Spiele stehen bei den Free Play Days an diesem Wochenende zur Auswahl.

Gleich vier Spiele stehen für dieses Wochenende bei den Free Play Days auf Xbox-Konsolen zur Auswahl.

Während ihr in Golf With Your Friends und Turbo Golf Racing dem Golfsport auf die eine oder andere Weise begegnet, könnt ihr euch alternativ auch in Naruto to Boruto: Shinobi Striker spannenden Teamkämpfen stellen.

Wer hingegen ein Abenteuer sucht, der findet in For The King, einem strategischen Rollenspiel, das Tabletop-Elemente kombiniert, vielleicht das richtige.

Free Play Days KW18/2023