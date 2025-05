Free Play Days: Kostenlose Spieltage mit Forza Motorsport und mehr

Bei den aktuellen Xbox Free Play Days könnt ihr kostenlos in spannende zwei Spiele reinschnuppern – und das so richtig, mit Tempo und Nervenkitzel.

Ob halsbrecherische Rennen in Forza Motorsport oder spektakuläre Ausbrüche aus dem Gefängnis in The Escapists: Ihr habt die perfekte Gelegenheit, Vollgas zu geben und neue Titel auszuprobieren, ohne einen Cent zu zahlen. Wer also Bock auf Adrenalin und Gaming-Action hat, sollte sich das nicht entgehen lassen.

Free Play Days KW18/2025

Forza Motorsport – Standard Edition (2023)

The Escapists

Wer von euch nutzt die Free Play Days am Wochenende?