Free Play Days: Kostenlose Spieltage mit GONNER2 und weiteren Spielen

Drei Spiele sind in den Free Play Days auf Xbox für das anstehende Wochenende enthalten.

So könnt ihr euch mit GONNER2 in packende Plattformer-Shooter-Action stürzen, in Monster Truck Championship Drag Rennen fahren oder euch abermals in die riesige Rollenspielwelt von The Elder Scrolls Online begeben.

Xbox Free Play Days KW16/2022