Free Play Days: Kostenlose Spieltage mit Greak: Memories of Azur und mehr

Die meisten müssen noch den Freitag hinter sich bringen, ehe das Wochenende vor der Tür steht.

Und wenn das Wochenende in Reichweite ist, dann ist es auch Zeit für die Free Play Days auf der Xbox.

An diesem Wochenende können Xbox LIVE Goldmitglieder oder Abonnenten von Xbox Game Pass Ultimate im Rahmen ihrer Mitgliedschaft den Einzelspieler-Sidescroller Greak: Memories of Azur ausprobieren und mit den Geschwistern Greak, Adara und Rayde das Land Azur erkunden.

Wer lieber ein paar Backpfeifen verteilen möchte, kann sich weiterhin den Teamkämpfen in Naruto to Boruto: Shinobi Striker anschließen oder sich in der Bad North: Jotunn Edition in ein Abenteuer mit Wikinger stürzen.

Für den Zeitraum der Free Play Days könnt ihr die jeweiligen Spiele mit starken Rabatten auch dauerhaft kaufen. Im Fall von Naruto to Boruto: Shinobi Striker ist nur die Deluxe Edition rabattiert. Sie kostet 9,49 statt 94,99 Euro und findet ihr hier im Store.