Free Play Days: Kostenlose Spieltage mit Hell Let Loose und mehr

Spielt bei den Free Play Days in dieser Woche Hell Let Loose und drei weitere Spiele auf eurer Xbox.

Diese Woche stehen Spielern mit Xbox LIVE Gold oder Xbox Game Pass Ultimate vier Spiele bei den Free Play Days zur Auswahl.

So könnt ihr euch wahlweise in Chivalry 2 auf mittelalterliche Schlachtfelder begeben oder den Weltraum in Chorus erkunden.

Weiterhin warten epische Kämpfe im Weltkriegs-Shooter Hell Let Loose auf euch oder aber taktische Absprachen in Rainbow Six Siege.

Free Play Days KW49/2022

Falls ihr euch für den Kauf eines der Spiele entscheidet, dann wird euer Spielfortschritt dank Cloudspeicherung gesichert, sodass ihr nahtlos weiterspielen könnt.