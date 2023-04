Autor:, in / Free Play Days

Bei den Free Play Days können Xbox-Spieler an diesem Wochenende Hell Let Loose und weitere Spiele kostenlos spielen.

Das Wochenende bietet euch auch diesmal kostenlose Spiele bei den Free Play Days an, die ihr bis zum 30. April ausprobieren könnt.

Wer möchte, der stürzt sich in die Action von Hell Let Loose, LEAP, Crusader Kings III und Don’t Starve Together: Console Edition. Alle Spiele gibt es dazu im Microsoft Store mit einem speziellen Rabatt.

Free Play Days KW17/2023

Welches Spiel werdet ihr bei den Free Play Days ausprobieren?