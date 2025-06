Free Play Days: Kostenlose Spieltage mit Hell Let Loose und mehr

Mit Xbox Game Pass Ultimate, -Standard oder -Core steht euch dieses Wochenende bei den Free Play Days drei Spiele zur Auswahl.

Stapelt und organisiert Haushaltsgegenstände in A Little to the Left, liefert euch spannende und actionreiche Kämpfe in Dragon Ball Xenoverse 2 oder begebt euch mit Hell Let Loose mitten ins Kriegsgeschehen.

Free Play Days KW23/2025

A Little to the Left

Dragon Ball Xenoverse 2

Hell Let Loose

Hell Let Loose – 24,99 statt 49,99 Euro