Free Play Days: Kostenlose Spieltage mit Hell Let Loose und mehr

5 Autor:
Fünf Spiele warten bei den Free Play Days auf Abonnenten, darunter der Shooter Hell Let Loose.

Mit Xbox Game Pass Ultimate, Premium und Essential stehen wöchentlich eine kuratierte Auswahl von Spielen bereit, die bei den Free Play Days in der Vollversion gespielt werden können.

Dieses Wochenende könnt ihr mit diesen Spielen verbringen:

Free Play Days KW42/2025

F1 25

The Stone of Madness

EVERSPACE

Hell Let Loose

Ra Ra BOOM

  1. Rotten 74125 XP Tastenakrobat Level 2 | 17.10.2025 - 15:17 Uhr

    Nichts für mich dabei dieses mal, danke für die Info ✌🏻

    0
  2. HakunaTraumata 105040 XP Hardcore User | 17.10.2025 - 15:20 Uhr

    Hell let loose macht Mega Spaß. Ist aber halt kein Spiel wo man einfach mal so rumballern kann

    0
  3. ShadowTerror90 55050 XP Nachwuchsadmin 7+ | 17.10.2025 - 15:25 Uhr

    Hell let Loose ist der beste Shooter überhaupt!

    Sollte man sich mal angucken wenn man es noch nicht kennt.

    0
  5. RappScallion 11080 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 17.10.2025 - 15:52 Uhr

    Ich warte immer noch auf Rust, das man angeblich über irgendein Wochenende anzocken durfte.🤔

    Ansonsten kann man Hell Let Loose wirklich empfehlen. Aber Achtung! Man sollte in einem Squad spielen, in dem man selbst, oder ein anderer Spieler diese Wiedereinstiegspunkte setzt, sonst ist sie ganze Rennerei sehr frustrierend.

    0

