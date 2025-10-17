Free Play Days: Kostenlose Spieltage mit Hell Let Loose und mehr

Mit Xbox Game Pass Ultimate, Premium und Essential stehen wöchentlich eine kuratierte Auswahl von Spielen bereit, die bei den Free Play Days in der Vollversion gespielt werden können.
Dieses Wochenende könnt ihr mit diesen Spielen verbringen:
Free Play Days KW42/2025
F1 25
The Stone of Madness
EVERSPACE
Hell Let Loose
Ra Ra BOOM
Nichts für mich dabei dieses mal, danke für die Info ✌🏻
Hell let loose macht Mega Spaß. Ist aber halt kein Spiel wo man einfach mal so rumballern kann
Hell let Loose ist der beste Shooter überhaupt!
Sollte man sich mal angucken wenn man es noch nicht kennt.
Und schon wieder eine Nullnummer, wird immer mehr zu einer Serie.
Ich warte immer noch auf Rust, das man angeblich über irgendein Wochenende anzocken durfte.🤔
Ansonsten kann man Hell Let Loose wirklich empfehlen. Aber Achtung! Man sollte in einem Squad spielen, in dem man selbst, oder ein anderer Spieler diese Wiedereinstiegspunkte setzt, sonst ist sie ganze Rennerei sehr frustrierend.