Free Play Days: Kostenlose Spieltage mit Lost Judgment und mehr

Ausgewählte Spiele sind mit einer Xbox LIVE Goldmitgliedschaft oder dem Xbox Game Pass Ultimate Abonnement bei den Free Play Days an fast jedem Wochenende auf der Xbox spielbar.

Dabei könnt ihr die Spiele nicht nur vollumfänglich und ohne Einschränkungen zocken, sie sind auch über das Wochenende meistens mit Rabatten günstiger, sodass ihr bei Gefallen zuschlagen könnt.

Spielfortschritte und Erfolge bleiben bestehen. Ihr könnt nach dem Kauf also dort weiterspielen, wo ihr beim Ausprobieren aufgehört habt.

In dieser Woche könnt ihr gleich drei Spiele bei den Free Play Days daddeln: Lost Judgment, Far Cry 6 und Before We Leave.

Welche Rabatte es für die Spiele gibt, entnehmt ihr einfach der Auflistung. Über die Links könnt ihr auch den Download anstoßen.

Free Play Days auf KW12/2022