Free Play Days: Kostenlose Spieltage mit Make Way und mehr

Xbox-Spieler zocken an diesem Wochenende bei den Free Play Days Make Way und weitere Spiele auf ihrer Konsole.

Die neuen Spiele aus den Free Play Days sind eingetroffen. Mit Xbox Game Pass stehen Mitgliedern drei Spiele in dieser Woche zur Auswahl.

Egal ob ihr in Bassmaster Fishing die Angel auswerft, im Rennspiel Make Way einen Gang höher schaltet oder euch mehr als 22 Millionen Spielern in The Elder Scrolls Online anschließt, euch steht ein abwechslungsreiches Wochenende bevor.

Free Play Days KW32/2024

Bassmaster Fishing

Make Way

The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited