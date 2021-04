Free Play Days: Kostenlose Spieltage mit Monster Truck Championship und mehr

Im Rahmen eurer Xbox LIVE Goldmitgliedschaft können ihr an diesem Wochenende zwei Spiele auf euer Xbox-Konsole spielen.

Hinter das Steuer eines Monster Trucks könnt ihr euch in Monster Truck Championship klemmen. Das Spiel ist während der Free Play Days sowohl in der Xbox One- als auch in der Xbox Series X|S-Version spielbar.

Alternativ könnt ihr euch auch in Materialschlachten mit Robotern in Override 2: Super Mech League stürzen.

Während der Free Play Days sind die genannten Spiele im Microsoft Store mit einem Rabatt von 50 % hinterlegt.

Falls ihr euch für einen Kauf entscheiden solltet, spart ihr aber nicht nur Geld, sondern könnt dank Cloudspeicherung auch dort weiterspielen wo ihr aufgehört habt.