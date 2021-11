Free Play Days: Kostenlose Spieltage mit MotoGP 21 und mehr

Autor:, in / Free Play Days

Als Xbox LIVE Goldmitglied oder Abonnent von Xbox Game Pass Ultimate könnt ihr an fast jedem Wochenende bei den Free Play Days ausgewählte Spiele auf eurer Xbox One bzw. Xbox Series X|S in der Vollversion ausprobieren.

In dieser Woche stehen die folgenden Spiele zur Auswahl:

Auf die genannten Spiele gibt es über das Wochenende auch saftige Rabatte, falls ihr euch nach dem Ausprobieren für einen Kauf entscheiden solltet.

Jeglicher gemachter Fortschritt bleibt erhalten, sodass ihr nahtlos weiterspielen könnt.