Free Play Days: Kostenlose Spieltage mit Moving Out 2 und mehr

Spielt mit eurer Xbox Game Pass Mitgliedschaft Moving Out 2 und mehr in den Free Play Days.

Diese Woche werden zwei Spiele in den Free Play Days angeboten. Wer Xbox Game Pass Core, -Standard oder -Ultimate besitzt, der kann in Crime Boss: Rockay City entweder auf spannende Raub- bzw. in Moving Out 2 auf Kräfte zehrende Umzüge gehen.

Neben den Free Play Days sind in Call of Duty: Black Ops 6 noch bis zum 11. April Mehrspieler und Zombies kostenlos spielbar.

Free Play Days KW15/2025

Crime Boss: Rockay City

Moving Out 2