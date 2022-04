Free Play Days: Kostenlose Spieltage mit Moving Out und weiteren Spielen

Autor:, in / Free Play Days

Bei den Free Play Days der aktuellen Woche könnt ihr mit dem Umzugssimulator Moving Out ein paar Kisten schleppen.

Drei Spiele stehen dieses Wochenende zur Auswahl, die Abonnenten von Xbox Game Pass Ultimate oder einer Xbox LIVE Goldmitgliedschaft kostenlos zocken können.

So könnt ihr entweder ein paar Kartons im Umzugssimulator Moving Out von A nach B bringen oder in Embr ein paar Brände löschen und zum Helden werden.

Wer lieber auf Tricks und gebrochene Knochen steht, kann sich auch in der Game Preview zu Session: Skate Sim auf ein Skateboard stellen.

Xbox Free Play Days KW17/2022