Free Play Days: Kostenlose Spieltage mit NBA 2K23 und mehr

Autor:, in / Free Play Days

Werft bei den Free Play Days ein paar Körbe mit NBA 2K23 und spielt diese weiteren Spiele am Wochenende kostenlos.

Das Wochenende hält für Xbox LIVE Goldmitglieder und Abonnenten des Xbox Game Pass Ultimate drei Spiele bereit, die in den Free Play Days enthalten sind.

Ihr könnt diesmal in NBA 2K23 euer Geschick auf dem Court unter Beweis stellen, in Deep Rock Galactic Horden von Gegner bezwingen oder im Multiplayer von Naruto to Boruto: Shinobi Striker gegen andere Spieler kämpfen.

Free Play Days KW46/2022

NBA 2K23

Deep Rock Galactic

Naruto to Boruto: Shinobi Striker