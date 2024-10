Free Play Days: Kostenlose Spieltage mit NBA 2K25 und mehr

Autor:, in / Free Play Days

Bei den Free Play Days können Xbox Game Pass Abonnenten ein paar Körbe in NBA 2K25 werfen.

Auch an diesem Wochenende sind in den Free Play Days wieder Spiele enthalten, die ihr in der Vollversion und meist ohne Einschränkungen auf eurer Xbox-Konosle spielen könnt.

Um das Angebot nutzen zu können, benötigt ihr Xbox Game Pass Ultimate oder Core.

Solltet ihr euch beim Anspielen für einen Kauf entscheiden, werden Fortschritte und Erfolge übernommen.

Free Play Days KW42/2024

ExoCross

ExoCross Standard Edition– 24,49 statt 34,99 Euro

NBA 2K25