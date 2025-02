Free Play Days: Kostenlose Spieltage mit New World und mehr

Autor:, in / Free Play Days

New World: Aeternum und weitere Spiele sind dieses Wochenende bei den Free Play Days auf Xbox spielbar.

Ihr braucht noch Inspiration für euer Zockerwochenende? Dann schaut doch mal in die Free Play Days auf Xbox rein.

Mit Xbox Game Pass Ultimate, Standard oder Core stehen euch mit New World: Aeternum, Dragon Ball Xenoverse 2 und One Piece: Pirate Warriors drei Spiele zur Auswahl, die ihr in der Vollversion spielen könnt, sofern keine Einschränkungen vorliegen.

Free Play Days KW08/2025

Dragon Ball Xenoverse 2

New World: Aeternum

One Piece: Pirate Warriors