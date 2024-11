Free Play Days: Kostenlose Spieltage mit NHL 25 und mehr

Autor:, in / Free Play Days

Spielt NHL 25 und weitere Spiele an diesem Wochenende bei den Free Play Days auf Xbox.

Bei den Free Play Days auf Xbox können Abonnenten von Xbox Game Pass (Ultimate, Standard oder Core) kuratierte Spiele über das Wochenende spielen. In den allermeisten Fällen handelt es sich um die Vollversion ohne Einschränkungen.

An diesem Wochenende stehen sechs Spiele zur Auswahl, die ihr auf eure Xbox-Konsole herunterladen könnt. Sind die Spiele in den Free Play Days enthalten, so gibt es sie meist auch im Angebot zu einem günstigeren Preis im Microsoft Store.

In Anspruch nehmen könnt ihr die Spiele aus den Free Play Days bis Montagmorgen, 08:59 Uhr.

Und das sind die Spiele für diese Woche:

Free Play Days KW47/2024

F1 24

EA Sports NHL 25

Dragon Ball Xenoverse 2

Warriors Orochi 4 Ultimate

Dead by Daylight

Hell Let Loose