Free Play Days: Kostenlose Spieltage mit PAC-MAN

Kurz, übersichtlich und etwa einseitig fallen die Free Play Days in dieser Woche aus. Mit Xbox Game Pass Ultimate, -Standard oder -Core stehen diesmal drei Spiele mit der Kultfigur PAC-MAN zur Auswahl.
Free Play Days KW34/2025
- PAC-MAN Mega Tunnel Battle: Chomp Champs – 4,99 statt 19,99 Euro
- PAC-MAN MUSEUM+ – 9,99 statt 19,99 Euro
- PAC-MAN WORLD Re-PAC – 9,99 statt 39,99 Euro
3 Kommentare AddedMitdiskutieren
Mega Tunnel Battle Chomp Champs war ganz gut. Hatte mir das geholt, als es herausgekommen ist. Allerdings kommt es nicht an die Championship Versionen heran, die fand ich weitaus besser, auch weil es Singleplayerspiele waren und nicht dieses PvP.
Pac Man World Repac werde ich mir mal downloaden und ausprobieren. Das hängt schon ewig auf meiner Wunschliste rum. Umso besser, dass es jetzt bei den Free Play Days ist.
Danke für die News!
Ist für mich derzeit nicht relevant.
Werd ik mir vielleicht ma kurz anschauen 😅 danke für die Info ✌🏻