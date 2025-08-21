Free Play Days: Kostenlose Spieltage mit PAC-MAN

3 Autor: , in News / Free Play Days
Übersicht

PAC-Man frisst sich diese Woche durch die Free Play Days auf euerer Xbox

Kurz, übersichtlich und etwa einseitig fallen die Free Play Days in dieser Woche aus. Mit Xbox Game Pass Ultimate, -Standard oder -Core stehen diesmal drei Spiele mit der Kultfigur PAC-MAN zur Auswahl.

Free Play Days KW34/2025

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Free Play Days

3 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Kenty 221005 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 21.08.2025 - 16:17 Uhr

    Mega Tunnel Battle Chomp Champs war ganz gut. Hatte mir das geholt, als es herausgekommen ist. Allerdings kommt es nicht an die Championship Versionen heran, die fand ich weitaus besser, auch weil es Singleplayerspiele waren und nicht dieses PvP.

    Pac Man World Repac werde ich mir mal downloaden und ausprobieren. Das hängt schon ewig auf meiner Wunschliste rum. Umso besser, dass es jetzt bei den Free Play Days ist.

    Danke für die News!

    0
  3. Rotten 66585 XP Romper Domper Stomper | 21.08.2025 - 17:33 Uhr

    Werd ik mir vielleicht ma kurz anschauen 😅 danke für die Info ✌🏻

    0

Hinterlasse eine Antwort