Free Play Days: Kostenlose Spieltage mit Park Beyond und mehr

An diesem Wochenende gibt es wieder eine Auswahl an Spielen, die in den Free Play Days in der Vollversion gespielt werden können.

Mit Xbox Game Pass Core oder Ultimate könnt ihr diesmal in die fantastische Welt von Pandora eintauchen, euren Golfabschlag verbessern oder euren eigenen Freizeitpark entwerfen.

Free Play Days KW29/2024

Avatar: Frontiers of Pandora

PGA Tour 2K23

Park Beyond