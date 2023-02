Free Play Days: Kostenlose Spieltage mit Scarlet Nexus und mehr

Drei Spiele wurden für dieses Wochenende in die Free Play Days aufgenommen.

So könnt ihr die Vollversionen Scarlet Nexus, TT Isle of Man Ride on Edge 2 und The Ascent spielen, wenn ihr ein Xbox Game Pass Ultimate Abonnement oder eine Xbox LIVE Goldmitgliedschaft für Xbox habt.

Entscheidet ihr euch für den Kauf eines Spiels, dann könnt ihr dank Cloudspeicherung dort weiterspielen, wo ihr aufgehört habt.

Free Play Days KW06/2023