Free Play Days: Kostenlose Spieltage mit Sid Meier’s Civilization VI und mehr

Die Free Play Days in dieser Woche richten sich an Strategen, Hobbyköche und Abenteurer.

Mit eurer Xbox LIVE Goldmitgliedschaft oder eurem Xbox Game Pass Ultimate Abonnement stehen diesmal das Strategiespiel Sid Meier’s Civilization VI, das Kochspiel Overcooked! All You Can Eat sowie das Adventure Call of the Sea zur Auswahl.

Im Falle von Sid Meier’s Civilization VI und Call of the Sea erhaltet ihr einen Rabatt, falls ihr euch für einen Kauf entscheiden solltet.

Xbox Free Play Days KW18/2022

Wie immer bleiben eure Fortschritte nach dem Ausprobieren erhalten und werden dank Cloud-Speicherung nach dem Kauf übernommen, sodass ihr nahtlos weiterspielen könnt.