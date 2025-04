Free Play Days: Kostenlose Spieltage mit Skull and Bones und mehr

Autor:, in / Free Play Days

Spannende Schlachten auf hoher See gibt es diese Woche mit Skull and Bones in den Free Play Days.

Spannende Schlachten auf hoher See gibt es diese Woche mit Skull and Bones in den Free Play Days.

Das Wochenende ist in Sicht, und damit auch die Free Play Days. Wer Xbox Game Pass Core, -Standard oder -Ultimate abgeschlossen hat, der kann auf die Spiele für dieses Wochenende zugreifen.

Dieses Mal könnt ihr mit Skull and Bones in See stechen oder mit NBA 2K25 Körbe werfen.

Free Play Days KW 16/2025

NBA 2K25

Skull and Bones