Free Play Days: Kostenlose Spieltage mit Still Wakes the Deep und mehr

Taucht mit Still Wakes the Deep und den Free Play Days diese Woche in ein Horrorspiel auf einer Bohrinsel ein.

Taucht mit Still Wakes the Deep und den Free Play Days diese Woche in ein Horrorspiel auf einer Bohrinsel ein.

Mit Xbox Game Pass Core, -Standard oder -Ultimate stehen euch an diesem Wochenende zwei Spiele in den Free Play Days zur Auswahl.

Ihr könnt entweder in Still Wakes the Deep um euer Überleben auf einer Bohrinsel kämpfen oder euch in PAC-MAN Mega Tunnel Battle: Chomp Champs durch Labyrinthe mampfen.

Free Play Days KW19/2025

PAC-MAN Mega Tunnel Battle: Chomp Champs

Still Wakes the Deep