Free Play Days: Kostenlose Spieltage mit Tiny Tinas Wonderlands und mehr

Der Rollenspiel-Shooter Tiny Tinas Wonderlands und ein weiteres Spiel sind diese Woche in den Free Play Days enthalten.

Microsoft hat die Spiele für die Free Play Days bekannt gegeben, die an diesem Wochenende mit einer Xbox LIVE Goldmitgliedschaft in der Vollversion getestet werden können.

So steht Tiny Tinas Wonderlands von 2K Games zur Auswahl. Der Rollenspiel-Shooter bietet dutzende Spielstunden in einer Fantasiewelt, in der Tiny Tina das Sagen hat.

Oder aber ihr befehligt im Strategiespiel Space Crew: Legendary Edition als Kapitän in der United Defense Force euer eigenes Raumschiff.

Free Play Days KW03/2023