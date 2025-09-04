Free Play Days: Kostenlose Spieltage mit TopSpin 2K25 und mehr

Das Wochenende ist für viele von euch in Sichtweite und damit auch ein kostenloses Wochenende bei den Free Play Days.
Ihr habt Xbox Game Pass Ultimate, -Standard oder -Core? Dann habt ihr Zugriff auf diese Spiele in der Vollversion.
Free Play Days – KW36/2025
EA SPORTS Madden NFL 26
- EA SPORTS Madden NFL 26 Standard Edition – 71,99 statt 79,99 Euro
- EA SPORTS Madden NFL 26 Deluxe Edition – 82,49 statt 109,99 Euro
- EA SPORTS Kickoff-Bundle (Madden NFL 26 & College Football 26) – 98,99 statt 109,99 Euro
- EA SPORTS MVP-Bundle (Madden NFL 26 Deluxe Edition & College Football 26 Deluxe Edition) – 127,99 statt 159,99 Euro
TopSpin 2K25
- TopSpin 2K25 Cross-Gen Digital Edition – 14,99 statt 19,99 Euro
- TopSpin 2K25 Deluxe Edition – 22,49 statt 29,99 Euro
- TopSpin 2K25 Grand Slam Edition Grand Slam Edition – 29,99 statt 39,99 Euro
Beyond Galaxyland
Naruto to Boruto: Shinobi Striker
