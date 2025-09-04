Free Play Days: Kostenlose Spieltage mit TopSpin 2K25 und mehr

Vier Spiele sind diese Woche in den Free Play Days enthalten, darunter das Tennisspiel TopSpin 2K25.

Das Wochenende ist für viele von euch in Sichtweite und damit auch ein kostenloses Wochenende bei den Free Play Days.

Ihr habt Xbox Game Pass Ultimate, -Standard oder -Core? Dann habt ihr Zugriff auf diese Spiele in der Vollversion.

Free Play Days – KW36/2025

EA SPORTS Madden NFL 26

TopSpin 2K25

Beyond Galaxyland

Naruto to Boruto: Shinobi Striker

  2. HakunaTraumata 99180 XP Posting Machine Level 4 | 04.09.2025 - 15:34 Uhr

    Auf Madden hätte ich Bock. Aber abonniere ja eh EA Play dann ist das ja da auch drin

    0
  3. GERxJOHNNY 43790 XP Hooligan Schubser | 04.09.2025 - 15:53 Uhr

    Das alte Top Spin auf der Xbox mochte ich. Das neue kommt leider nicht an den Glanz vergangener Tage ran

    1

