Free Play Days: Kostenlose Spieltage mit TopSpin 2K25 und mehr

Schlagt bei den Free Play Days in dieser Woche in TopSpin 2K25 ein paar Bälle auf dem Tennisplatz.

Das Wochenende kommt langsam in Sicht, was bedeutet, es gibt wieder eine Auswahl an Spielen bei den Free Play Days.

Mit Xbox Game Pass Core oder Ultimate könnt ihr diesmal die nachstehenden Vollversionen bis Montagmorgen um 09:00 Uhr ausgiebig zocken.

Free Play Days KW36/2024

EA Sports Madden NFL 25

TopSpin 2K25