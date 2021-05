Free Play Days: Kostenlose Spieltage mit TT Isle of Man 2 und NBA

Bei den kostenlosen Spieltagen könnt ihr ab sofort TT Isle of Man: Ride on the Edge 2 und NBA 2K21 ausprobieren.

Ab sofort stehen euch bei den Free Play Days von Microsoft die Spiele TT Isle of Man: Ride on the Edge 2 und NBA 2K21 kostenlos zur Verfügung. Die kostenlosen Spieltage könnt ihr bis einschließlich Sonntag nutzen, um beide Spiele im vollen Umfang auszuprobieren.

Um die Spiele herunterzuladen, müsst ihr nur in den Microsoft Store wechseln, dort bekommt ihr TT Isle of Man: Ride on the Edge 2 über den Zeitraum auch zu einem günstigeren Preis: