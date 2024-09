Free Play Days: Kostenlose Spieltage mit UFC 5 und mehr

Autor:, in / Free Play Days

Bei den kostenlosen Spieltagen mit Xbox Game Pass Core/Standard/Ultimate werden Mitgliedern jede Woche ausgewählte Spiele bei den Free Play Days angeboten.

Ihr könnt jeweils die Vollversionen und meist ohne Einschränkungen über das Wochenende auf eurer Xbox-Konsole spielen.

Schaut euch an, welche Spiele diese Woche in den Free Play Days enthalten sind.

Free Play Days KW37/2024

Classified: France 44

Overcooked! All You Can Eat

Rainbow Six Siege

UFC 5