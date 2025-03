Free Play Days: Kostenlose Spieltage mit Warhammer 40.000 Inquisitor und mehr

Autor:, in / Free Play Days

Bei den Free Play Days auf Xbox stehen in dieser Woche gleich fünf Spiele zur Auswahl, darunter Warhammer 40.000 Inquisitor.

Mit fünf Spielen fallen die kostenlosen Spieltage auf Xbox vielseitig aus. Unter anderen könnt ihr diese Woche in Bassmaster Fishing angeln gehen, die riesige Welt von Tamriel in The Elder Scrolls Online erkunden oder im Thief Simulator lange Finger machen.

Für den Zugriff auf die Inhalte der Free Play Days benötigt ihr Xbox Game Pass Core, -Standard oder -Ultimate.

Free Play Days KW12/2025

Bassmaster Fishing

Shin Megami Tensei V: Vengeance

The Elder Scrolls Online

Thief Simulator

Warhammer 40.000 Inquisitor