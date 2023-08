Free Play Days: Kostenlose Spieltage mit Warhammer: Vermintide 2 und mehr

Zu den Vorteilen einer Xbox LIVE Goldmitgliedschaft bzw. von Xbox Game Pass Ultimate zählt der Zugriff auf die Spiele aus den Free Play Days.

Von Donnerstag 09:00 Uhr bis Montag 08:59 Uhr können ausgewählte Spiele in der Vollversion gespielt werden.

In dieser Woche gehört unter anderem das Rennspiel Need For Speed Unbound zu den Titeln, die auf Xbox Series X|S und Xbox One zur Auswahl stehen.

Free Play Days KW34/2023

Naruto to Boruto: Shinobi Striker

Destiny 2: Die Hexenkönigin

Warhammer: Vermintide 2

Need For Speed Unbound