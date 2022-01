Free Play Days: Kostenlose Spieltage mit Yakuza 3-5 Remastered

Autor:, in / Free Play Days

Gleich drei Teile aus der Yakuza-Spielreihe können bei den Free Play Days in der Remastered Version kostenlos gespielt werden.

An diesem Wochenende könnt ihr euch die dreifache Ladung Yakuza geben. Denn, in den Free Play Days sind Yakuza 3, 4 und 5 in der Remastered Edition verfügbar.

Die Free Play Days können Xbox-Spieler mit einer Xbox LIVE Goldmitgliedschaft bzw. einem Ultimate-Abonnement des Xbox Game Pass ohne weitere Kosten nutzen.

Für den Zeitraum der Free Play Days sind die drei Spiele mit einem Rabatt von 50 % versehen und kosten jeweils nur 9,99 Euro.

Die Free Play Days und die Angebote enden am Montag, um 08:59 Uhr.

Zum 01. Februar 2022 werden die genannten Spiele außerdem aus dem Xbox Game Pass entfernt.