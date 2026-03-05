Free Play Days: Kostenloses Spiel-Wochenende mit Call of Duty, Sonic Racing und mehr auf Xbox

Free Play Days auf Xbox starten am 5. März 2026 – Call of Duty: Black Ops 7, Sonic Racing: CrossWorlds und mehr kostenlos spielbar.

Das Wochenende steht ganz im Zeichen des Spielens! Xbox lädt alle Spielerinnen und Spieler zu den Free Play Days ein und bietet einige Highlights kostenlos an. Der Zeitraum reicht von Donnerstag, 5. März, bis Sonntag, 8. März 2026.

Für Xbox Game Pass Ultimate, Premium und Essential Mitglieder stehen folgende Titel bereit:

Außerdem können alle Xbox-Mitglieder FBC: Firebreak kostenlos ausprobieren. Call of Duty: Black Ops 7 ist ebenfalls für alle Xbox-Spieler verfügbar – vom 5. März, 10 Uhr PT, bis 9. März, 10 Uhr PT. Für Call of Duty benötigt ihr keine Game Pass-Mitgliedschaft.

So kommt ihr an die Spiele

Um die Titel auf Konsole herunterzuladen, öffnet den Subscriptions-Tab im Xbox Store und scrollt zur Free Play Days-Kollektion auf eurer Xbox One oder Xbox Series X/S.

Dieses Wochenende könnt ihr also eure Waffen laden, Rennen fahren oder neue Welten erkunden – und das alles kostenlos!

Werdet ihr eines der Spiele direkt ausprobieren?