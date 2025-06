Free Play Days: Kostenloses Spielvergnügen am Wochenende für Xbox-Mitglieder

Im Rahmen der Free Play Days haben alle Mitglieder von Xbox Game Pass Ultimate, Standard und Core die Möglichkeit, am Wochenende vom 19. bis 22. Juni vier ausgewählte Spiele kostenlos auszuprobieren.

Euch erwarten dabei ganz unterschiedliche Spielerlebnisse: In Dead by Daylight taucht ihr in eine düstere Welt des Überlebenshorrors ein, in der strategisches Vorgehen und Nervenstärke gefragt sind.

Mit Headbangers: Rhythm Royale erlebt ihr ein musikalisches Battle-Royale-Abenteuer, das Rhythmusgefühl und Reaktionsschnelligkeit auf unterhaltsame Weise kombiniert.

Trailmakers bietet euch die Gelegenheit, eure Kreativität auszuleben, indem ihr eigene Fahrzeuge entwerft und damit abwechslungsreiche Landschaften erkundet.

Wer futuristische Szenarien bevorzugt, kann in Synduality Echo of Ada in eine Sci-Fi-Welt eintauchen, die spannende Kämpfe und eine dichte Atmosphäre bereithält.

Alle vier Titel stehen Xbox-Spielern im genannten Zeitraum kostenlos zur Verfügung und bieten euch eine ideale Gelegenheit, neue Genres kennenzulernen oder euch in bekannte Spielwelten zu vertiefen.