Free Play Days: Neun Spiele von No More Robots kostenlos spielbar

No More Robots übernimmt die Xbox Free Play Days und stellt mehrere Titel kostenlos zur Verfügung.

Im Rahmen einer besonderen Publisher-Aktion stehen bei den Xbox Free Play Days an diesem Wochenende zahlreiche Spiele von No More Robots kostenlos zum Ausprobieren bereit.

Xbox-Spieler mit Game Pass Ultimate, Game Pass Premium oder Game Pass Essential erhalten vom 4. bis 7. Juni Zugriff auf mehrere Titel des Indie-Publishers.

Zum Angebot gehören Little Rocket Lab, Spirittea, Soccer Story, Descenders Next, Let’s Build a Zoo, Hypnospace Outlaw, Slayers X, Nowhere Prophet und Family Man.

Die Auswahl deckt dabei unterschiedliche Genres ab – von gemütlichen Aufbau- und Simulationsspielen über Action- und Rennspielerfahrungen bis hin zu Strategie- und Rollenspielelementen.

Viele der angebotenen Titel unterstützen zudem Xbox Play Anywhere, wodurch Fortschritte zwischen Xbox-Konsolen und PC übernommen werden können.

Zusätzlich gibt es eine Sonderaktion für Descenders. Das Spiel kann während der Free Play Days von allen Xbox-Nutzern auf Konsole ausprobiert werden, ohne dass eine Game-Pass-Mitgliedschaft erforderlich ist.

Mit der Aktion feiert No More Robots zugleich sein bevorstehendes zehnjähriges Bestehen und rückt einen großen Teil seines Spielekatalogs in den Mittelpunkt.